Кравец о 3:2 с «Автомобилистом»: «Сегодня был совершенно другой «Барыс», команда услышала тренеров. Нужно цепляться за такое отношение к игре»

Михаил Кравец выказался о победе «Барыса» над «Автомобилистом».

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги домашней игры с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в FONBET КХЛ. 

– Хочу поблагодарить болельщиков, кто верит и поддерживает команду. Мы играем для них. Сегодня была совершенно другая команда, которая услышала тренерский штаб и старалась выполнить наши требования на протяжении всей игры. Заслуженно победили, переиграв соперника по многим компонентам. Нам нужно цепляться за такое отношение к игре. Так нужно делать каждую игру, это непросто, но это наша работа.

– Следующий соперник «Металлург» – лидер лиги. Будете вносить коррективы?

– Такого прямого акцента в атаку или оборону не будет. Мы понимаем, что это за команда, уже играли с ней. С ними сложно играть. Нужно сыграть правильно. Самое главное – не провалиться и оказать давление после их непростой выездной серии. Главное – не бояться, – сказал Михаил Кравец

Источник: «Матч ТВ»
