Заварухин о 2:3: «Барыс» был заряжен, «Автомобилисту» было тяжело под прессингом, нас накрывали. В овертайме мы переиграли смену, нас наказали»

Николай Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Барыса».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги выездной игры с «Барысом» (2:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

«Тяжело складывался матч для нас. По первому периоду соперник был быстрее, мы медленно принимали решения. Во втором периоде нахватали удалений, и соперник нас наказал.

Вытащил тяжелый матч, нашли силы. В овертайме все могло сложиться в любую сторону, мы переиграли смену, нас за это наказали. Есть такой хоккейный закон.

«Барыс» был заряжен, очень мотивирован. Мы довольно тяжело принимали решения, когда нас прессинговали, поэтому нас накрывали», – сказал Николай Заварухин

