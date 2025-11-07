Заварухин о 2:3: «Барыс» был заряжен, «Автомобилисту» было тяжело под прессингом, нас накрывали. В овертайме мы переиграли смену, нас наказали»

Николай Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Барыса».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин подвел итоги выездной игры с «Барысом » (2:3 ОТ) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Тяжело складывался матч для нас. По первому периоду соперник был быстрее, мы медленно принимали решения. Во втором периоде нахватали удалений, и соперник нас наказал.

Вытащил тяжелый матч, нашли силы. В овертайме все могло сложиться в любую сторону, мы переиграли смену, нас за это наказали. Есть такой хоккейный закон.

«Барыс» был заряжен, очень мотивирован. Мы довольно тяжело принимали решения, когда нас прессинговали, поэтому нас накрывали», – сказал Николай Заварухин .