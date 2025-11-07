«Барыс» обыграл «Автомобилист» и прервал серию из 5 поражений. Томпсон забросил победную шайбу в овертайме
«Барыс» прервал серию из 5 поражений в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Барыс» обыграл «Автомобилист» (3:2 ОТ) дома, прервав 5-матчевую серию поражений. Нападающий Тайс Томпсон стал автором победной шайбы.
Команда Михаила Кравеца набрала 21 балл после 25 встреч и на данный момент занимает 8-е место в таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» проиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Николая Заварухина идет 4-й на Востоке, имея в активе 31 очко в 25 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
