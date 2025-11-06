«Барыс» может уволить Кравца и назначить Корешкова. Клуб проиграл 5 матчей подряд («Чемпионат»)
«Барыс» может сменить главного тренера.
По информации «Чемпионата», «Барыс» может уволить Михаила Кравца с поста главного тренера и назначить Евгения Корешкова. Кравец возглавил команду в это межсезонье.
Корешков был помощником в СКА с 2022 года до окончания сезона-2024/2025. Он также выиграл два Кубка Гагарина с ЦСКА, в котором работал с 2019 по 2022 год.
Клуб из Казахстана проиграл пять матчей подряд в FONBET КХЛ и занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 19 очков за 24 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
