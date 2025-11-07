Форвард «Питтсбурга» Холландер выбыл минимум на 3 месяца, у него диагностирован тромб в ноге

Филип Холландер пропустит минимум 3 месяца из-за тромба в ноге.

Нападающий «Питтсбурга » Филип Холландер выбыл минимум на три месяца – у игрока диагностирован тромб в ноге.

«Пингвинс» сообщили, что форвард пройдет курс восстановления в Питтсбурге под наблюдением медицинского штаба команды и специалистов University of Pittsburgh Medical Center.

25-летний швед был выбран «Питтсбургом» во втором раунде драфта-2018. В текущем сезоне Холландер набрал 4 (1+3) очка и «плюс 4» в 13 матчах.