  • Панин о молодежи «Салавата»: «У нас талантливых ребят как за баней досок. Жаровский на виду, Алалыкин оправдывает доверие. Есть возможность поехать в НХЛ у некоторых»
Панин о молодежи «Салавата»: «У нас талантливых ребят как за баней досок. Жаровский на виду, Алалыкин оправдывает доверие. Есть возможность поехать в НХЛ у некоторых»

Григорий Панин: в «Салавате» талантливой молодежи – как досок за баней.

Защитник «Салавата» Григорий Панин высказался о том, что в клубе много молодых талантливых игроков, а также порассуждал про их перспективы. 

Виктор Козлов несколько раз заявлял, что не хочет хвалить молодежь. Но может быть у вас есть такая привилегия. Кто сможет в будущем вырасти в большую звезду?

– Один человек прямо на виду здесь находится – Жаровский. Если брать других ребят, у всех есть потенциал добраться до хорошего уровня. У некоторых даже есть возможность в Америку поехать. Не буду сейчас называть конкретные имена, но их в команде достаточно. При правильном подходе к себе, при правильном отношении к хоккею все возможно. У нас тут талантливых ребят, как говорят, как за баней досок.

– Про Жаровского вы  сказали. А что Данил Алалыкин? В перспективе видите его большой звездой КХЛ? Может быть, он даже в НХЛ уедет?

– Он оправдывает то доверие, которое заслужил сейчас. Если чуть углубиться, вот всегда есть какие-то мелкие и тонкие факторы, которые показывают характер человека. Основная часть людей смотрит хоккей с точки зрения голов, передач, игры вратаря, который отбил, красиво поймал. Но есть вещи чуть тоньше, которые влияют на игру.

Вот про Лалу расскажу небольшую историю. Перед игрой у нас разминка, и мы играем с мячом, держим его на весу. Данил – такой человек, который многих ребят спасает. Куда-то мячик улетает, а он до конца работает, пытается сохранить его. И вот это его качество выливается на площадке.

Я смотрю уже 3-4 года, как он развивается. Конечно, спады тоже бывают, но он постоянно прогрессирует. В этом году я вижу его серьезное отношение к делу. Данил очень талантливый парень и у него хорошие перспективы.

Всегда все упирается в какие-то определенные моменты, этапы жизни. Потому что жизнь переплетена со спортом, как бы ты не хотел там их разделить, но все будет определять, конечно же, он сам, – сказал Григорий Панин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Бизнес Online»
