Исхаков о целях «Металлурга»: «Кубок Континента, потому что сетка в плей-офф будет легче. Далее – Кубок Гагарина, у нас есть все, чтобы его поднять»

Руслан Исхаков рассказал о задачах «Металлурга» на сезон FONBET КХЛ.

Нападающий «Металлурга » Руслан Исхаков высказался о целях команды на сезон после победы над «Амуром » (3:1).

– У команды три победы кряду. Это вас так неудача в Казани завела, подстегнула?

– Да, конечно же, не хотелось проигрывать дважды подряд. И после домашней игры с «Шанхаем » нам предстоял тяжелый выезд на Дальний Восток, но именно в такие моменты и проявляется истинный характер команды, чего команда стоит. Очень важные победы для нас, что во Владивостоке, что сейчас, поэтому очень продолжить серию и победить в Астане.

– Если подводить итоги выезда на Дальний Восток, то что бы отметил? Что стало ключевым в каждом матче?

– Самоотверженность. Возможно ребята были готовы прямо не на сто процентов по объективным причинам, все-таки большая разница во времени из-за часовых поясов. Но на последних минутах, когда надо удержать счет, отстоять, поймать на себя, в этом плане все молодцы.

– Канцеров – лучший снайпер лиги. В чем секрет успеха Романа? Это так контрактный сезон его мотивирует?

– Не могу сказать, что именно это, но, очевидно, что у них все звено здорово играет. Видел сегодня статистику на табло, что их тройка минимум в каждом матче забивает по голу. Рома очень нацелен на ворота, много бросает, классный бросок, очень настырный парень. Поэтому его успех для меня не сюрприз, только рад за него.

– На что в данный момент делает акцент Андрей Владимирович Разин?

– На быструю игру с шайбой и минимум ошибок при ее выводе из своей зоны. Также надо избегать потерь на дальней синей линии, не допускать контратаки соперника и дисциплина, меньше удаляться.

– «Металлург» – лидер чемпионата. Есть ли задача выиграть регулярку и завоевать Кубок континента?

– Конечно, есть, хотя бы потому что будет легче сетка в плей-офф. А далее уже Кубок, потому что у нас все для этого есть, чтобы его поднять – имена, глубина состава, опытный тренерский штаб, – сказал Исхаков .