Паливко об адаптации Кузнецова: «Вносит «Металлургу» позитив, любит пошутить. Очень много разговаривает на льду, старается помочь советом»

Данила Паливко: Кузнецов приносит позитив в «Металлурге», любит пошутить.

Защитник «Металлурга » Данила Паливко рассказал, как проходит адаптация новичка команды Евгения Кузнецова .

Ранее главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин заявил , что Кузнецов находится в плохой форме и отстранил его от участия в выездной серии матчей FONBET КХЛ.

– Быстро ли влился в коллектив Евгений Кузнецов?

– Конечно. В свободное от матчей время Женя любит пошутить, вносит нам позитив. Но когда игра, то он полностью переключается на хоккей.

Часто старается помочь ребятам каким-то советом. Да, тому же Роме Канцерову на вбрасываниях. Очень много разговаривает на льду, это сразу бросается в глаза, – сказал Данила Паливко .