Биннингтон о попытке спрятать шайбу после 900-го гола Овечкина: «Можно сказать, что я отдал голевую передачу, потеряв шайбу. Намеревался отдать ее ему»

Джордан Биннингтон объяснил, почему хотел спрятать шайбу после гола Овечкина.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон объяснил, почему пытался забрать шайбу после гола нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина , который забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Голкипер «Блюз» пытался спрятать юбилейную шайбу в амуниции, но судьи попросили отдать ее.

«Ага, можно сказать... что, по сути, я отдал голевую передачу, потеряв шайбу, и решил, что он не будет против поделиться. Я однозначно намеревался вернуть ее ему... да, однозначно», – приводит слова Биннингтона журналист Джереми Резерфорд из The Athletic.

