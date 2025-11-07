«Нефтехимик» одержал 3 победы подряд, обыграв «Салават» – 1:0. Команда Козлова – 9-я на Востоке
«Нефтехимик» выиграл 3 матча подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.
«Нефтехимик» дома обыграл «Салават» (1:0) – это третья победа подряд нижнекамского клуба. Единственный гол в матче на счету нападающего Евгения Митякина.
Команда Игоря Гришина набрала 29 очков после 25 встреч и занимает 5-ю строчку в таблице Восточной конференции.
«Салават» проиграл 2 из 8 последних матчей. Команда Виктора Козлова идет 9-й на Востоке с 20 баллами после 23 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости