Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ: «Очередная глава великой истории. Он символ целой эпохи, его пример показывает: если верить в себя и трудиться, возможно все»

Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 900-м голом в НХЛ.

Член совета директоров «Динамо», главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 900-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ .

«Воспитанник великой школы московского «Динамо ». Человек, который уже давно не просто хоккеист, а символ целой эпохи, пример того, как характер и ежедневный труд превращают мечту в историю.



Путь Александра в хоккее показывает: если верить в себя и ежедневно трудиться, возможно все. 900 шайб – очередная глава великой истории. И она еще не закончена. Поздравляю, Ови. Вперед к новым вершинам!» – написал Роман Ротенберг .