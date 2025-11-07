Ротенберг поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ: «Очередная глава великой истории. Он символ целой эпохи, его пример показывает: если верить в себя и трудиться, возможно все»
Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 900-м голом в НХЛ.
Член совета директоров «Динамо», главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил Александра Овечкина с 900-й шайбой в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Воспитанник великой школы московского «Динамо». Человек, который уже давно не просто хоккеист, а символ целой эпохи, пример того, как характер и ежедневный труд превращают мечту в историю.
Путь Александра в хоккее показывает: если верить в себя и ежедневно трудиться, возможно все. 900 шайб – очередная глава великой истории. И она еще не закончена. Поздравляю, Ови. Вперед к новым вершинам!» – написал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
