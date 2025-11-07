Капитан «Баффало» Далин уедет в Швецию по семейным причинам. Невеста Расмуса ранее перенесла пересадку сердца

Расмус Далин временно покинет расположение «Баффало» и уедет в Швецию.

Капитан «Баффало » Расмус Далин покинет расположение клуба по семейным обстоятельствам. Защитник отправится в Швецию к семье. Сроки возвращения игрока пока неизвестны.

«Он сказал, что все хорошо. Все в клубе полностью его поддерживают», – сказал главный тренер «Баффало» Линди Рафф .

Ранее стало известно , что невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца.

В текущем сезоне НХЛ Далин набрал 9 (1+8) очков при полезности «минус 10» в 14 матчах.