Капитан «Баффало» Далин уедет в Швецию по семейным причинам. Невеста Расмуса ранее перенесла пересадку сердца
Расмус Далин временно покинет расположение «Баффало» и уедет в Швецию.
Капитан «Баффало» Расмус Далин покинет расположение клуба по семейным обстоятельствам. Защитник отправится в Швецию к семье. Сроки возвращения игрока пока неизвестны.
«Он сказал, что все хорошо. Все в клубе полностью его поддерживают», – сказал главный тренер «Баффало» Линди Рафф.
Ранее стало известно, что невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца.
В текущем сезоне НХЛ Далин набрал 9 (1+8) очков при полезности «минус 10» в 14 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Баффало» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости