  Капитан «Баффало» Далин уедет в Швецию по семейным причинам. Невеста Расмуса ранее перенесла пересадку сердца
Капитан «Баффало» Далин уедет в Швецию по семейным причинам. Невеста Расмуса ранее перенесла пересадку сердца

Расмус Далин временно покинет расположение «Баффало» и уедет в Швецию.

Капитан «Баффало» Расмус Далин покинет расположение клуба по семейным обстоятельствам. Защитник отправится в Швецию к семье. Сроки возвращения игрока пока неизвестны. 

«Он сказал, что все хорошо. Все в клубе полностью его поддерживают», – сказал главный тренер «Баффало» Линди Рафф

Ранее стало известно, что невеста Далина перенесла операцию по пересадке сердца. 

В текущем сезоне НХЛ Далин набрал 9 (1+8) очков при полезности «минус 10» в 14 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Баффало» в X
