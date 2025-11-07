Сборная России U20 обыграла Казахстан – 6:2 в матче Кубка Будущего. У Жаровского 1+1
Сборная России U20 обыграла Казахстан (6:2) в матче Кубка Будущего.
Молодежная сборная России одержала победу над командой Казахстана U20 на Кубке Будущего со счетом 6:2 в Санкт‑Петербурге.
Голом и результативной передачей отметился нападающий «Салавата» Александр Жаровский. Также отличились Александр Плесовских, Артем Бондарь, Данила Порошков, Малик Саберзянов.
В составе казахстанской сборной забили Тимофей Симонов и Семен Черкасов.
Российская сборная сыграет с молодежной сборной Беларуси, а команда Казахстана встретится с юношеской сборной России. Оба матча состоятся в воскресенье.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
