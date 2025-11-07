Панин о питании: «Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы. Мясо не ем, заменяю морепродуктами, рыбой. Могу себе сладкое позволить, алкоголь, но все в рамках разумного»

39-летний Григорий Панин из «Салавата» рассказал о своем питании.

24 ноября капитану уфимцев исполнится 40 лет.

– Как вам удается держать себя в отличной форме играть с молодежью на равных в 40 лет?

– Тяжело. В первую очередь это больше, наверное, эмоциональное напряжение, чтобы себя поддерживать в форме. Я уже в прошлом году это ощутил. Чтобы хотя бы быть с ними наравне, мне нужно готовиться лучше любого из команды, любого, может быть, даже в лиге.

Опыт, накопленный с годами, очень хорошо помогает. С течением жизни и карьеры все равно ты же получаешь опыт, узнаешь себя все больше и больше. Какие-то вещи дополняешь, какие-то вещи исключаешь. Это уже становится как образ жизни – и тренировки, и питание, и сон, и отношение к себе в целом.

И еще огромный плюс: у меня в карьере так сложилось, что повезло работать с тренерами, у которых можно было многому научиться. Может быть, по молодости к кому-то из руководителей было негативное отношение, а потом, когда ты взрослеешь, когда ты проходишь определенный этап в своей жизни, ты понимаешь, для чего это все делалось, начинаешь ценить.

– Как вы питаетесь? Особая диета какая-то?

– Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы, маслом можно там заправить. Я не ем мясо – думаю, все это уже знают – и чувствую себя отлично. К этому я пришел поэтапно. Мясо заменяю морепродуктами, рыбой.

– После отказа от мяса не стало тяжелее держать форму?

– Нет, наоборот, легче. В начале моей карьеры у меня был такой период, когда я вернулся с отпуска с весом 100 кг. Я тогда еще играл в «Ак Барсе ». Руководство дало понять, что так не следует приходить. Вот тогда потихоньку путем экспериментов со всякими диетами, со всяким отношением к питанию, к здоровью вообще в целом я нашел свой определенный комфорт.

Сейчас я так питаюсь не только в сезоне, но и в отпуске и, в принципе, по жизни. Но это не жесткая диета. Я могу себе и сладкое позволить, и какие-то алкогольные напитки, но все в рамках разумного, – сказал Панин.