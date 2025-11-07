  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панин о питании: «Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы. Мясо не ем, заменяю морепродуктами, рыбой. Могу себе сладкое позволить, алкоголь, но все в рамках разумного»
4

Панин о питании: «Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы. Мясо не ем, заменяю морепродуктами, рыбой. Могу себе сладкое позволить, алкоголь, но все в рамках разумного»

39-летний Григорий Панин из «Салавата» рассказал о своем питании.

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о своем питании.

24 ноября капитану уфимцев исполнится 40 лет.

– Как вам удается держать себя в отличной форме играть с молодежью на равных в 40 лет?

– Тяжело. В первую очередь это больше, наверное, эмоциональное напряжение, чтобы себя поддерживать в форме. Я уже в прошлом году это ощутил. Чтобы хотя бы быть с ними наравне, мне нужно готовиться лучше любого из команды, любого, может быть, даже в лиге.

Опыт, накопленный с годами, очень хорошо помогает. С течением жизни и карьеры все равно ты же получаешь опыт, узнаешь себя все больше и больше. Какие-то вещи дополняешь, какие-то вещи исключаешь. Это уже становится как образ жизни – и тренировки, и питание, и сон, и отношение к себе в целом.

И еще огромный плюс: у меня в карьере так сложилось, что повезло работать с тренерами, у которых можно было многому научиться. Может быть, по молодости к кому-то из руководителей было негативное отношение, а потом, когда ты взрослеешь, когда ты проходишь определенный этап в своей жизни, ты понимаешь, для чего это все делалось, начинаешь ценить.

– Как вы питаетесь? Особая диета какая-то?

– Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы, маслом можно там заправить. Я не ем мясо – думаю, все это уже знают – и чувствую себя отлично. К этому я пришел поэтапно. Мясо заменяю морепродуктами, рыбой.

– После отказа от мяса не стало тяжелее держать форму?

– Нет, наоборот, легче. В начале моей карьеры у меня был такой период, когда я вернулся с отпуска с весом 100 кг. Я тогда еще играл в «Ак Барсе». Руководство дало понять, что так не следует приходить. Вот тогда потихоньку путем экспериментов со всякими диетами, со всяким отношением к питанию, к здоровью вообще в целом я нашел свой определенный комфорт.

Сейчас я так питаюсь не только в сезоне, но и в отпуске и, в принципе, по жизни. Но это не жесткая диета. Я могу себе и сладкое позволить, и какие-то алкогольные напитки, но все в рамках разумного, – сказал Панин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoГригорий Панин
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
Питание
алкоголь и спорт
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
сегодня, 14:13
Широков провел 900-й матч в КХЛ – 7-й результат в истории лиги. 39-летний капитан «Сибири» забил «Трактору»
2 ноября, 14:58
Гендиректор «Салавата»: «С платежкой у нас сейчас все нормально. Возможно, какие-то изменения в команде будут. Атмосфера хорошая, коллектив сплоченный»
26 октября, 08:15
Главные новости
«Трактор» может обменять Дюбе, чтобы подписать Кравцова. Зарплата Пьеррика – 40 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)
1 минуту назад
«Шанхай» представил «Нотариально заверенный мерч» – футболки для «прохода на все арены мира». Ранее на стадион СКА не пустили фанатов «Дрэгонс» из-за иероглифов на джерси
7 минут назадФото
Президент КХЛ Морозов: «Сейчас мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная. Когда придет какое-то решение, будем говорить»
28 минут назад
КХЛ. «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» играет с «Салаватом», «Металлург» победил «Амур», «Адмирал» обыграл «Авангард»
40 минут назадLive
Биннингтон о попытке спрятать шайбу после 900-го гола Овечкина: «Можно сказать, что я отдал голевую передачу, потеряв шайбу. Намеревался отдать ее ему»
54 минуты назад
Хмелевски об обмене из «Салавата» в «Ак Барс»: «Не ожидал, что поеду в команду главного соперника. В Уфе я отдал много эмоций, крови и пота, там замечательные болельщики»
сегодня, 14:47
Виталий Меньшиков: «В США очень просто вести бизнес, главное – платить налоги. Реально страна возможностей. В Европе иностранцу тяжело с этим – преференции, помощь дают местным»
сегодня, 14:37
Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
сегодня, 14:13
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»
сегодня, 13:59
Меньшиков о флиппинге: «Покупаешь убитый дом, делаешь ремонт, продаешь. Это не единственное, чем занимаюсь. Жизнь в США раза в 3 дороже, чем в Москве, приходится шевелиться в 3 раза быстрее»
сегодня, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Хмелевски о том, что отец Маска посетил матч «Ак Барса»: «Удивило, что он приехал в Россию. Если бы сам Илон пришел на хоккей в Казани, был бы вообще разрыв»
42 минуты назад
Форвард «Амура» Петьков: «Неправильно, что на аренах нет алкоголя. Люди приходят расслабиться, это заработок для клубов. Большой минус, что ввели Fan ID»
сегодня, 15:30
Лайшев про Овечкина в Госдуме: «Он мудрый, не поддается политике ни налево, ни направо. Зачем ему это? Для него это не место прибежища, скандальность ему не нужна»
сегодня, 15:15
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 15:00Тесты и игры
Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
сегодня, 14:28
Разин о 3:1 с «Амуром»: «Хороший первый период, три забили, большинство реализовали. Вот второй, первая его половина – это плохо»
сегодня, 13:32
Перри подрался с Гриром в матче «Лос-Анджелеса» с «Флоридой»
сегодня, 13:19Видео
Тамбиев о 2:1 с «Авангардом»: «Адмирал» показывал неплохой хоккей в последних матчах, но что-то не шло, перетасовали все звенья. Надо было встряхнуть команду после череды поражений»
сегодня, 12:52
Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»
сегодня, 11:59
Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
сегодня, 11:53