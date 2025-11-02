Широков провел 900-й матч в КХЛ – 7-й результат в истории лиги. 39-летний капитан «Сибири» забил «Трактору»

Сергей Широков провел 900-й матч в КХЛ.

Капитан «Сибири » Сергей Широков провел 900-й матч в FONBET КХЛ с учетом плей-офф. Юбилейной для 39-летнего форварда стала игра с «Трактором » (3:4).

Широков забросил шайбу, проведя на льду 9 минут и 25 секунд. В текущем сезоне на его счету 6 (2+4) очков за 21 матч.

Нападающий новосибирцев стал седьмым хоккеистом в истории лиги, добравшимся до отметки в 900 игр. Лидирует Вадим Шипачев (1081 игра), за ним идут Илья Каблуков (1027), Евгений Бирюков (1001), Сергей Плотников (962), Андрей Стась (954) и Григорий Панин (930).

Широков является обладателем Кубка Гагарина 2017 года в составе СКА, двукратным чемпионом мира (2012, 2014) и олимпийским чемпионом (2018).