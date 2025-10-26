Гендиректор «Салавата»: «С платежкой у нас сейчас все нормально. Возможно, какие-то изменения в команде будут. Атмосфера хорошая, коллектив сплоченный»

Гендиректор «Салавата Юлаева» высказался об атмосфере в команде и трансферах.

– Расставаться в ближайшее время ни с кем не планируете?

– С платежкой у нас сейчас все нормально. Мы, кстати, вообще были на грани пола зарплат, так что последними подписаниями смогли выправить ситуацию. А на ваш вопрос могу ответить так: трансферные процессы всегда идут. Возможно, какие-то изменения в команде будут.

– Какая атмосфера в «Салавате Юлаеве» после трех побед подряд?

– Атмосфера хорошая, коллектив сплоченный. Тот же Гриша Панин проявляет себя как настоящий капитан. Впереди еще много работы, будем продолжать двигаться к цели, – сказал Ринат Баширов.