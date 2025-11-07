Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».
– Александр Хмелевски перешел в «Ак Барс», а в уфимском матче его освистали болельщики после гола. Как вы отнеслись к такой реакции?
– Есть какие-то понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это был его первый гол за Казань. Конечно, внутри он этого очень долго ждал.
Когда три-четыре-пять игр бомбардир не забивает, у него, конечно, немножко теряется эта уверенность. Чтобы он заново ее набрал, ему нужно забить. Я думаю, в тот момент он даже не думал об этом, будет праздновать или нет. Он просто забил.
– Потом он сам говорил, что обидно, что так случилось.
– Обидно. Саша уже третий сезон здесь был. Он этому клубу очень много дал. Много голов, много очков набрал. В коллективе он хороший человек и профессионально относился к своему делу.
– Переход в «Ак Барс» на пользу его карьере?
– А это покажет время, потому что нужно в любом случае какое-то время на адаптацию в новой команде, в новом коллективе. Здесь он уже был как рыба в своем аквариуме, а там все равно нужно определенное время для адаптации.
Одноклубникам тоже надо будет привыкнуть к его приколам, акценту (смеется). Очень много факторов должно сложиться, но на это все требуется время, – сказал Панин.
