Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»

Защитник «Салавата Юлаева » Григорий Панин высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».

– Александр Хмелевски перешел в «Ак Барс», а в уфимском матче его освистали болельщики после гола. Как вы отнеслись к такой реакции?

– Есть какие-то понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это был его первый гол за Казань. Конечно, внутри он этого очень долго ждал.

Когда три-четыре-пять игр бомбардир не забивает, у него, конечно, немножко теряется эта уверенность. Чтобы он заново ее набрал, ему нужно забить. Я думаю, в тот момент он даже не думал об этом, будет праздновать или нет. Он просто забил.

– Потом он сам говорил, что обидно, что так случилось.

– Обидно. Саша уже третий сезон здесь был. Он этому клубу очень много дал. Много голов, много очков набрал. В коллективе он хороший человек и профессионально относился к своему делу.

– Переход в «Ак Барс» на пользу его карьере?

– А это покажет время, потому что нужно в любом случае какое-то время на адаптацию в новой команде, в новом коллективе. Здесь он уже был как рыба в своем аквариуме, а там все равно нужно определенное время для адаптации.

Одноклубникам тоже надо будет привыкнуть к его приколам, акценту (смеется). Очень много факторов должно сложиться, но на это все требуется время, – сказал Панин.

