  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»
4

Панин о том, что Хмелевски освистали в Уфе: «Есть понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это была его 1-я шайба за Казань, он этого долго ждал»

Григорий Панин высказался о том, что Саше Хмелевски свистели в Уфе.

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».

– Александр Хмелевски перешел в «Ак Барс», а в уфимском матче его освистали болельщики после гола. Как вы отнеслись к такой реакции?

– Есть какие-то понятийные вещи, что гол в ворота бывшей команды не празднуют, но, блин, он голеадор. Это был его первый гол за Казань. Конечно, внутри он этого очень долго ждал.

Когда три-четыре-пять игр бомбардир не забивает, у него, конечно, немножко теряется эта уверенность. Чтобы он заново ее набрал, ему нужно забить. Я думаю, в тот момент он даже не думал об этом, будет праздновать или нет. Он просто забил.

– Потом он сам говорил, что обидно, что так случилось.

– Обидно. Саша уже третий сезон здесь был. Он этому клубу очень много дал. Много голов, много очков набрал. В коллективе он хороший человек и профессионально относился к своему делу.

– Переход в «Ак Барс» на пользу его карьере?

– А это покажет время, потому что нужно в любом случае какое-то время на адаптацию в новой команде, в новом коллективе. Здесь он уже был как рыба в своем аквариуме, а там все равно нужно определенное время для адаптации.

Одноклубникам тоже надо будет привыкнуть к его приколам, акценту (смеется). Очень много факторов должно сложиться, но на это все требуется время, – сказал Панин. 

Хмелевски забил первый гол за «Ак Барс» – «Салавату». Саша праздновал шайбу в ворота бывшей команды, зрители в Уфе свистели

Хмелевски про гол в матче с «Салаватом» в Уфе: «Обидно, что свистели, когда забил, но я понимаю их эмоции. Тут замечательные болельщики»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoСаша Хмелевски
logoАк Барс
logoКХЛ
logoГригорий Панин
logoСалават Юлаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пашков о «Салавате»: «Прививка безденежьем вернула команду к турнирной жизни. В КХЛ тушат пожары отставками или деньгами, в Уфе – тренерской работой и ставкой на молодежь»
1 ноября, 06:22
Хмелевски о том, хочет ли увидеть «Салават» в плей-офф: «Мне уже без разницы, я там не играю. Если думать буду о них, не смогу нормально играть в «Ак Барсе». Надо перевернуть страницу»
25 октября, 19:28
Хмелевски о возвращении Ремпала в «Салават»: «Красавчик, он очень хороший хоккеист. Для меня было большим удовольствием с ним играть. Он поможет клубу, у них сейчас трудное время»
25 октября, 18:16
Главные новости
КХЛ. «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом», «Металлург» победил «Амур», «Адмирал» обыграл «Авангард»
27 секунд назадLive
Панин о питании: «Особой диеты нет. Салаты, помидоры, огурцы, морковка, соусы. Мясо не ем, заменяю морепродуктами, рыбой. Могу себе сладкое позволить, алкоголь, но все в рамках разумного»
1 минуту назад
Хмелевски об обмене из «Салавата» в «Ак Барс»: «Не ожидал, что поеду в команду главного соперника. В Уфе я отдал много эмоций, крови и пота, там замечательные болельщики»
13 минут назад
Виталий Меньшиков: «В США очень просто вести бизнес, главное – платить налоги. Реально страна возможностей. В Европе иностранцу тяжело с этим – преференции, помощь дают местным»
23 минуты назад
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»
сегодня, 13:59
Меньшиков о флиппинге: «Покупаешь убитый дом, делаешь ремонт, продаешь. Это не единственное, чем занимаюсь. Жизнь в США раза в 3 дороже, чем в Москве, приходится шевелиться в 3 раза быстрее»
сегодня, 13:44
Черкас о матче с «Шанхаем»: «Ларионов-младший удалился во 2-й игре подряд. В этом его слабое место. В других компонентах он выглядит более-менее»
сегодня, 12:59
Ги Буше об 1:2: «Авангард» хорошо начал, но после гола «Адмирала» мы потеряли уверенность, начали ошибаться. Играли в 12 нападающих, потому что есть игроки с травмами»
сегодня, 12:46
Кросби достиг отметки 10 голов за 15 матчей сезона. Только Хоу и Овечкин были быстрее среди игроков в возрасте 38+ лет в истории НХЛ
сегодня, 12:38
«Адмирал» обыграл «Авангард» в овертайме и прервал 8-матчевую серию поражений
сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
27 секунд назадТесты и игры
Тренер «Амура» Андриевский об 1:3 от «Металлурга»: «Играть с такой командой при счете 0:3 после 1-го периода очень тяжело. Не очень удачно сыграли, наделали кучу ошибок»
32 минуты назад
Разин о 3:1 с «Амуром»: «Хороший первый период, три забили, большинство реализовали. Вот второй, первая его половина – это плохо»
сегодня, 13:32
Перри подрался с Гриром в матче «Лос-Анджелеса» с «Флоридой»
сегодня, 13:19Видео
Тамбиев о 2:1 с «Авангардом»: «Адмирал» показывал неплохой хоккей в последних матчах, но что-то не шло, перетасовали все звенья. Надо было встряхнуть команду после череды поражений»
сегодня, 12:52
Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»
сегодня, 11:59
Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
сегодня, 11:53
Брюквин подпишет контракт с «Адмиралом» («СЭ»)
сегодня, 10:57
Ожиганов о «ВТБ-Арене»: «Руководство арены оценивало качество льда 5 ноября – даже им не понравился. На игре с «Ладой» ситуация не поменялась, такой же не самый лучший лед, что огорчает»
сегодня, 10:53
Каменский о 900-й шайбе Овечкина: «Мировое достижение. Радует, что российский хоккеист сделал такой рекорд в НХЛ. Гордимся»
сегодня, 10:11