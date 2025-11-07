  • Спортс
Козлов про 0:1 от «Нефтехимика»: «Салавату» надо играть смело. Когда осторожничаешь, ищешь проблемы на одно место. Если уберешь ногу с педали газа, тебя сразу обгоняют»

Виктор Козлов о поражении от «Нефтехимика»: «Салавату» нужно играть смело.

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги гостевой игры против «Нефтехимика» (0:1) в FONBET КХЛ. 

– Первый период сыграли не в том ключе, в котором планировали. Во втором и третьем было хорошее движение, Семен Вязовой сделал несколько отличных сэйвов. Ключевым было большинство «5 на 3»: реализуй его, кто знает, как там бы сложилось все. Ребят упрекнуть не в чем. Отдали все, что могли.

– С чем связываете неудачный старт в матче? В третьем периоде практически полностью переиграли соперника.

– В третьем «Нефтехимик» играл больше от обороны, мы шли более агрессивно. В первом периоде они были более заряженными, чем мы.

– Есть ли проблемы с физикой, учитывая, что короткая скамейка?

– Проблем с физикой нет. Во втором и третьем периодах мы начали двигаться. В первом мы вальяжно выходили из своей зоны. Специфика этой площадки в том, что она маленькая, без углов. Если в средней зоне теряешь шайбу, инициатива сразу переходит сопернику.

– У «Салавата» были качественные игры, но вы сказали снова о потерях из своей зоны.

– Если посмотреть на молодых игроков, им тяжело держать уровень в каждом матче. Держать высокую планку, как мы это делали в предыдущих играх, пока молодым парням тяжело. Потери будут, но сегодня совершили их больше, чем должно быть.

– Стремится ли команда быть более строже, осторожнее на выезде?

– Нет, мы стараемся играть всегда в нашем ключе. Когда осторожничаешь, ищешь проблемы на одно место. Надо играть смело. Если уберешь ногу с педали газа, тебя сразу обгоняют, – сказал Виктор Козлов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Салавата»
