Шевченко об уходе Кравцова из «Ванкувера»: «Нет гарантий, что он вернется в «Трактор». Очень много «но»

Алексей Шевченко прокомментировал уход Виталия Кравцова из «Ванкувера».

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился мнением об уходе Виталия Кравцова из «Ванкувера».

Ранее канадский клуб выставил 25-летнего форварда на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Сообщалось , что он подпишет трехлетний договор с «Трактором».

«Нет никаких гарантий, что Кравцов вернется в «Трактор ». Очень много «но», – написал Шевченко в соцсетях.

В прошлом сезоне нападающий набрал 65 (33+32) очков в 85 играх за челябинский клуб с учетом плей-офф.

Кравцов может вернуться в КХЛ в ближайшее время. Права на форварда у «Трактора», на него претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс» («Бизнес Online»)