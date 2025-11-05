  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шевченко об уходе Кравцова из «Ванкувера»: «Нет гарантий, что он вернется в «Трактор». Очень много «но»
4

Шевченко об уходе Кравцова из «Ванкувера»: «Нет гарантий, что он вернется в «Трактор». Очень много «но»

Алексей Шевченко прокомментировал уход Виталия Кравцова из «Ванкувера».

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко поделился мнением об уходе Виталия Кравцова из «Ванкувера».

Ранее канадский клуб выставил 25-летнего форварда на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Сообщалось, что он подпишет трехлетний договор с «Трактором».

«Нет никаких гарантий, что Кравцов вернется в «Трактор». Очень много «но», – написал Шевченко в соцсетях.

В прошлом сезоне нападающий набрал 65 (33+32) очков в 85 играх за челябинский клуб с учетом плей-офф.

Кравцов может вернуться в КХЛ в ближайшее время. Права на форварда у «Трактора», на него претендуют «Локомотив» и, возможно, «Ак Барс» («Бизнес Online»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
logoВиталий Кравцов
logoТрактор
logoВанкувер
logoНХЛ
logoКХЛ
logoАлексей Шевченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов подпишет контракт с «Трактором» на 3 года («Чемпионат»)
вчера, 18:36
«Ванкувер» поместил Кравцова на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 18:08
Главные новости
Разин о 2:1 с «Адмиралом»: «Были «самолетные ноги», но «Металлург» выстоял благодаря желанию и самоотдаче»
8 минут назад
Роман Ротенберг: «Ребенок в хоккее выбирает путь в 18-19 лет – стать лучшим бомбардиром в НХЛ, как Овечкин, или пойти в экономисты»
36 минут назад
Голдобин о Ларионове: «Конфликта нет, критика меня не задевает. Прекрасно ощущаю себя физически и ментально, выжимаю максимум»
сегодня, 12:25
«Металлург» победил «Адмирал» на выезде – 2:1. Это 8-е поражение подряд для клуба из Владивостока
сегодня, 11:58
КХЛ. «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком», «Барыс» – с «Салаватом», «Авангард» уступил «Амуру», «Металлург» победил «Адмирал»
сегодня, 11:50
«Авангард» проиграл «Амуру» в овертайме – 2:3. Победный гол забил Шварев
сегодня, 11:47
Роман Ротенберг: «Чтобы сборная была сильной, как в СССР – нужно развивать добровольный хоккей. Уже приземляем проект «Красная машина – двор» с правительством Москвы»
сегодня, 11:35
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Торонто» против «Юты», «Коламбус» в гостях у «Калгари»
сегодня, 11:15
«Салават» поместил Илью Федотова в список отказов. У форварда 0+2 за 14 игр в сезоне КХЛ
сегодня, 11:06
Задорова оскорбляли в соцсетях за удар Шефера в игре с «Айлендерс», защитник ответил: «Валите из моей лички и идите на стадион. Сегодня там было тихо, как в библиотеке»
сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Авангардом»: «Хорошая игра, в овертайме нам чуть больше повезло. С оптимизмом смотрим вперед»
23 минуты назад
Ги Буше об удалении «Авангарда» в овертайме с «Амуром»: «Не могу обвинять Костина, в НХЛ такая смена не является фолом. Нам надо было быть внимательнее»
51 минуту назад
Андрей Назаров: «Вратари в КХЛ выходят на первый план. С ними много трансферов – чем качественнее голкипер, тем больше шансов в регулярке и плей-офф»
сегодня, 12:37
Кочетков с шатаутом – 3-я звезда дня в НХЛ. Рантанен с 2+1 стал вторым, Готье с хет-триком и передачей – 1-й
сегодня, 12:10
«Динамо» Минск внесло Улле в список травмированных. У защитника 0+12 в 20 матчах сезона КХЛ
сегодня, 11:25
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Северсталью». Поддержите драконов в домашней игре против череповчан!
сегодня, 11:00Реклама
«Сент-Луис» расторг просмотровый контракт с Лучичем. 37-летний форвард будет играть за фарм-клуб «Блюз» в АХЛ
сегодня, 10:42
Морозов о шансах КХЛ обойти РПЛ по посещаемости: «Мы не конкуренты, занимаемся своим делом. Наша стратегия приносит плоды – аудитория растет»
сегодня, 10:02
Зибанежад про 6 подряд поражений «Рейнджерс» дома: «Это расстраивает, никто не хочет побеждать больше нас. Моментов много, шайба обязана заходить в ворота»
сегодня, 09:35
Конюшков о «Торпедо» при Исакове: «Больше отрабатываем позиционную оборону и обращаем внимание на детали. У тренера есть свой взгляд на игру»
сегодня, 09:14