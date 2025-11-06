4

«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд в КХЛ.

«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Это 7-я победа команды тренера Боба Хартли в 8 последних играх.

По 2 очка в составе «Локомотива» набрали Артур Каюмов (0+2), Мартин Гернат (0+2), Байрон Фроуз (1+1), Максим Березкин (1+1), Никита Черепанов (0+2) и Максим Шалунов (2+0).

На данный момент клуб занимает 1-е место в таблице Запада с 34 баллами в 23 играх.

В составе «Спартака» дубль сделал Адам Ружичка, Нэйтан Тодд отметился 2 передачами. Команда тренера Алексея Жамнова идет 6-й на Западе с 27 очками в 23 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЛокомотив
logoСпартак
logoКХЛ
logoБоб Хартли
logoАлексей Жамнов
logoАдам Ружичка
logoМаксим Шалунов
logoМартин Гернат
logoАртур Каюмов
logoНикита Черепанов
logoБайрон Фроуз
logoНэйтан Тодд
logoМаксим Березкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Якубов о Разине: «Его высказывания по Кузнецову – эпатажные. Он не самый мягкий тренер, но прошел все этажи нашего хоккея и выиграл Кубок – имеет право»
вчера, 10:29
Андронов о паузе в карьере: «В моей жизни сейчас больше хоккея, чем когда-либо было. Наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и команды. Очень много интересного!»
4 ноября, 18:48
ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
4 ноября, 15:33
Главные новости
ЦСКА проиграл 4-й матч подряд – 1:2 от «Торпедо». У команды Исакова серия из 5 побед
9 минут назад
«Динамо» одержало 6-ю победу подряд. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
22 минуты назад
СКА отыгрался с 0:2 и победил «Шанхай» в овертайме. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
35 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» проиграл «Динамо» Минск, СКА обыграл «Шанхай», ЦСКА уступил «Торпедо», «Локомотив» победил «Спартак»
48 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом», «Монреаль» против «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» примет «Миннесоту»
56 минут назад
Губерниев об игре Овечкина: «Никогда не понимал разговоров, что он слабо начал сезон. Александр идет по нарастающей»
59 минут назад
«Торпедо» обыграло ЦСКА на выезде – 2:1. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
сегодня, 18:49
СКА пустил фаната в свитере «Шанхая» на арену после письма от китайского клуба с переводом иероглифов – там написано «Шанхай Дрэгонс» («СЭ»)
сегодня, 18:17
Губерниев о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Я бы на его месте тоже попробовал стырить ее, наверное. Он счастливый человек – пропустить такой гол...»
сегодня, 17:56
Морозов о 900-й шайбе Овечкина: «Великое достижение российского героя. Рады за него, за страну. Рады, что это наш игрок, который вписал свое имя в историю НХЛ»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Знаете, сколько индивидуальных наград взял Овечкин в НХЛ? Тогда вам в наш спецпроект
20 минут назадТесты и игры
Третьяк о попытке Биннингтона спрятать в трусы шайбу после 900-го гола Овечкина: «Могу его понять, я бы тоже хотел иметь такую шайбу. Можно только представить, какую она имеет историческую ценность»
51 минуту назад
Савчук забросил самую быструю шайбу «Лады» в КХЛ – на 10-й секунде матча с «Динамо»
сегодня, 17:11Видео
Тарасова о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Он хоккейный гений! Очень люблю такие победы над собой. Это подарок от него всем к Новому году»
сегодня, 16:43
Морозов о Кузнецове: «Знаем его потенциал, как он умеет играть. Он будет готовиться с тренером по физподготовке, чтобы помогать «Металлургу» побеждать, показывая лучшие качества на льду»
сегодня, 16:16
Жаровский о «Монреале»: «У нас есть контакт. Спрашивают, если что нужно по форме, как я сыграл»
сегодня, 15:41
Джош Ливо: «Мне нравится стиль игры КХЛ, он подходит мне, я люблю эту лигу. Здесь я добился определенного успеха, наслаждаюсь жизнью в России»
сегодня, 15:29
Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»
сегодня, 15:14
Агент Глотова: «Трактор» пока не собирается обменивать Василия. Я недавно общался с Волковым»
сегодня, 14:58
Сошников покинет «Сибирь». Форвард захотел уйти после замены Епанчинцева на Буцаева (Дмитрий Ерыкалов)
сегодня, 12:15