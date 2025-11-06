«Локомотив» выиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд в КХЛ.

«Локомотив» обыграл «Спартак » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

Это 7-я победа команды тренера Боба Хартли в 8 последних играх.

По 2 очка в составе «Локомотива » набрали Артур Каюмов (0+2), Мартин Гернат (0+2), Байрон Фроуз (1+1), Максим Березкин (1+1), Никита Черепанов (0+2) и Максим Шалунов (2+0).

На данный момент клуб занимает 1-е место в таблице Запада с 34 баллами в 23 играх.

В составе «Спартака» дубль сделал Адам Ружичка, Нэйтан Тодд отметился 2 передачами. Команда тренера Алексея Жамнова идет 6-й на Западе с 27 очками в 23 матчах.