Андронов о паузе в карьере: «В моей жизни сейчас больше хоккея, чем когда-либо было. Наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и команды. Очень много интересного!»

Сергей Андронов следит за хоккеем во время паузы в карьере.

Олимпийский чемпион Сергей Андронов рассказал, что следит за хоккеем во время паузы в карьере.

36-летний нападающий ранее сообщил, что взял паузу в карьере из-за ситуации со здоровьем.

– Конечно, я слежу за хоккеем. Мне кажется, в моей жизни сейчас даже больше хоккея, чем когда-либо было. Сейчас наблюдаю за большой картиной: как развивается лига и наши команды. Очень много интересного!

– За кем приятно наблюдать?

– Многие команды еще находят свою игру и проходят определенные процессы становления. Потому что во многих командах были изменения как в тренерском штабе, так и внутри команды.

Понятно, что стабильно выступает «Локомотив ». Нравится и моя команда – ЦСКА . Много интересного в том, какой вид приобретет лига и команды ближе к новому году, когда команды будут готовиться к плей-офф, – сказал Андронов.

