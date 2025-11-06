Дэйли о 900-й шайбе Овечкина в НХЛ: «Еще одно достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете»

В НХЛ оценили 900-й гол Александра Овечкина в регулярках.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о 900-й шайбе форварда «Вашингтона » Александра Овечкина .

Капитан «Кэпиталс» забил 900-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

«Еще одно громадное достижение величайшего голеадора, который когда-либо жил на свете», – сказал Дэйли.

