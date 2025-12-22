Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА до конца сезона

Сергей Калинин подписал контракт с ЦСКА.

Нападающий Сергей Калинин подписал полноценный контракт с ЦСКА.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее 34-летний форвард находился в команде на пробном договоре. Он провел 3 игры в Фонбет Чемпионате КХЛ и не набрал очков при среднем игровом времени 9:30.

Калинин уже выступал за ЦСКА с 2018 по 2020 год и завоевал вместе с командой Кубок Гагарина.

Никитин о Калинине в ЦСКА: «Знали, кого берем, не испытывали больших иллюзий. Что мы ожидали, то и получили, нам нужен игрок для ротации»