Овечкин забил 900 голов первым в истории НХЛ. Капитан «Вашингтона» с неудобной руки отправил шайбу в ворота «Сент-Луиса»

Александр Овечкин забил 900-й гол в НХЛ.

40-летний нападающий «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Россиянин отметился голом во втором периоде матча против «Сент-Луиса » (4:0, второй период), отправив шайбу в ворота Джордана Биннингтона с неудобной руки после отскока от борта.

Поздравить Овечкина с 900-м голом в лиге вышла вся команда.

Александр стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который достиг такой отметки. Второе место по количеству голов в регулярках занимает Уэйн Гретцки (894). Рекорд канадца Александр побил еще в прошлом сезоне.

Овечкин набрал 1631 (900+731) балл в 1504 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ .