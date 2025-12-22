Николишин о Кузнецове в «Металлурге»: «Чем быстрее их пути разойдутся, тем лучше. Он может усилить любую другую команду, а в этой вряд ли поможет»

Николишин о Кузнецове в «Металлурге»: чем быстрее их пути разойдутся, тем лучше.

Чемпион мира Андрей Николишин заявил, что Евгению Кузнецову стоит покинуть «Металлург». 33-летний форвард набрал 9 (1+8) очков за 15 игр в этом сезоне.

– Мне хочется отметить, насколько интересно смотреть игру «Металлурга ». Здесь команда из Магнитогорска стоит особняком. Команда всегда играла в самобытный хоккей. И сейчас Разин поддерживает эту тенденцию.

– А что делать с Кузнецовым?

– Только клуб может ответить на этот вопрос. Это слишком масштабная личность, чтобы ее не обсуждать. Но мы не можем знать всей подноготной, всей правды.

Я думаю, чем быстрее их пути разойдутся, тем лучше. Он может усилить любую другую команду. А в этой команде ему будет очень сложно это сделать. Вряд ли он им поможет, – сказал Николишин.

Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком». Форвард сыграл 4:49 с «Трактором», не выходя в 3-м периоде