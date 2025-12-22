Ротенберг поздравил с Днем отечественного хоккея: «С этого дня началась история «Красной Машины» – символа силы, командного духа. Гордимся нашим прошлым, ценим настоящее»
Роман Ротенберг поздравил с Днем отечественного хоккея.
Первый вице-президент ФХР, главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг выложил поздравление с Днем отечественного хоккея.
Праздник ежегодно отмечается 22 декабря.
«С Днем рождения отечественного хоккея! Именно с этого дня началась история «Красной Машины» – символа силы, командного духа и уважения к хоккею. Великие матчи, легендарные игроки и тренеры, чемпионские титулы – все это навсегда вписано в историю страны.
Мы гордимся нашим прошлым, ценим настоящее и продолжаем развивать хоккей, сохраняя его философию и дух.
С праздником всех, для кого хоккей – больше чем игра», – написал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
