Ротенберг поздравил с Днем отечественного хоккея: «С этого дня началась история «Красной Машины» – символа силы, командного духа. Гордимся нашим прошлым, ценим настоящее»

Роман Ротенберг поздравил с Днем отечественного хоккея.

Первый вице-президент ФХР , главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг выложил поздравление с Днем отечественного хоккея.

Праздник ежегодно отмечается 22 декабря.

«С Днем рождения отечественного хоккея! Именно с этого дня началась история «Красной Машины» – символа силы, командного духа и уважения к хоккею. Великие матчи, легендарные игроки и тренеры, чемпионские титулы – все это навсегда вписано в историю страны.

Мы гордимся нашим прошлым, ценим настоящее и продолжаем развивать хоккей, сохраняя его философию и дух.

С праздником всех, для кого хоккей – больше чем игра», – написал Ротенберг.