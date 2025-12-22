  • Спортс
Ткачев об НХЛ: «Давно даже не думал. Контракт с «Металлургом» действует на следующий сезон – надеюсь, что и не на один»

Ткачев об НХЛ: даже не думал, буду рад остаться в Магнитогорске.

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев заявил, что не планирует уезжать в НХЛ. В текущем сезоне FONBET КХЛ на его счету 47 (9+38) очков за 36 игр.

– Внутри вас мысли о новом шансе заиграть в Северной Америке возникают? Или же НХЛ в вашем случае – закрытая страница?

– Об этом, если честно, давно даже не думал. Текущий контракт с «Металлургом» будет действовать еще и на следующий сезон. Надеюсь, на самом деле, что и не на один сезон. Поэтому о каких-то переменах стараюсь не думать.

– То есть нашли свою команду? Еще перед стартом сезона говорили, что вам близок и стиль игры, и условия, можно обосноваться тут надолго…

– Не будем загадывать, практика показывает, что случается разное. Но мне здесь все нравится, нет никаких отрицательных аспектов, буду рад остаться в Магнитогорске, – сказал Ткачев.

Ткачев об Омске: «Всех адекватных болельщиков уважаю и люблю, они навсегда со мной. Никогда не выскажусь о городе плохо – я там вырос, мне дали путевку в спорт»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
