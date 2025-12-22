Бабаев о том, что Кузнецов пропускает игру с «Нефтехимиком»: «Тренерское решение. Со здоровьем у Евгения все в порядке»

Агент Бабаев высказался о том, что Кузнецов пропускает игру с «Нефтехимиком».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова , высказался о том, что игрок не вошел в состав команды на матч с «Нефтехимиком».

На счету Кузнецова 9 (1+8) очков в 15 матчах этого сезона при показателе полезности «0».

– Почему Кузнецов пропускает игру с «Нефтехимиком»?

– Не можем сказать, это тренерское решение. Со здоровьем у Кузнецова все в порядке.

Вы видели, что предыдущий матч он играл четыре смены. Потому ответа нет, – сказал Бабаев.

Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком». Форвард сыграл 4:49 с «Трактором», не выходя в 3-м периоде