Бабаев о том, что Кузнецов пропускает игру с «Нефтехимиком»: «Тренерское решение. Со здоровьем у Евгения все в порядке»
Агент Бабаев высказался о том, что Кузнецов пропускает игру с «Нефтехимиком».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова, высказался о том, что игрок не вошел в состав команды на матч с «Нефтехимиком».
На счету Кузнецова 9 (1+8) очков в 15 матчах этого сезона при показателе полезности «0».
– Почему Кузнецов пропускает игру с «Нефтехимиком»?
– Не можем сказать, это тренерское решение. Со здоровьем у Кузнецова все в порядке.
Вы видели, что предыдущий матч он играл четыре смены. Потому ответа нет, – сказал Бабаев.
Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Нефтехимиком». Форвард сыграл 4:49 с «Трактором», не выходя в 3-м периоде
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
