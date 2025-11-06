Агент Глотова: «Трактор» пока не собирается обменивать Василия. Я недавно общался с Волковым»
Агент Василия Глотова: «Трактор» не собирается обменивать игрока.
Александр Черных, представляющий интересы Василия Глотова, заявил, что «Трактор» не планирует обмен форварда. Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы ЦСКА и «Локомотив».
«Буквально недавно общался с Волковым (генменеджер «Трактора» – Спортс’‘). Мне сказали, что «Трактор» пока никуда обменивать Глотова не собирается, – сказал Черных.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ 28‑летний Глотов провел 24 матча и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 17:55.
Гру после 3:4 с «Нефтехимиком»: «Трактор» отличается от того, что был в прошлом сезоне, многое сейчас строится по‑другому. У Дриджера игра не получилась»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
