Агент Самонова: «Александр покинет «Салават» с большой вероятностью. На вратаря претендуют 5 клубов»

Агент Самонова: вратарь покинет «Салават».

Агент Александр Черных заявил, что голкипер «Салавата» Александр Самонов может покинуть клуб.

В текущем сезоне 30-летний вратарь провел 13 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, отражая 88,4 бросков при коэффициенте надежности 3,05.

«С большей долей вероятности Самонов покинет «Салават Юлаев ».

Переговоры по Александру продолжаются, есть пять клубов, которые претендуют на вратаря. Но пока окончательное решение не принято», – сказал Черных.

Самонов запросил обмен из «Салавата», несколько клубов интересуются вратарем («СЭ»)