Агент Шикина: «Мы разговаривали с «Нефтехимиком». На наш взгляд, им нужно усиление вратарской позиции, но пока ситуация без изменений»

Агент Дмитрия Шикина высказался касательно будущего вратаря.

В межсезонье Шикин подписал контракт с «Сочи», но позже соглашение было расторгнуто по инициативе клуба.

В данный момент голкипер находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Мы разговаривали с «Нефтехимиком» по Дмитрию Шикину, на наш взгляд, им нужно усиление вратарской позиции, но пока ситуация без изменений», – сказал агент Александр Черных.