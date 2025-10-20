Агент Шикина: «Мы разговаривали с «Нефтехимиком». На наш взгляд, им нужно усиление вратарской позиции, но пока ситуация без изменений»
Агент Дмитрия Шикина высказался касательно будущего вратаря.
В межсезонье Шикин подписал контракт с «Сочи», но позже соглашение было расторгнуто по инициативе клуба.
В данный момент голкипер находится в статусе неограниченно свободного агента.
«Мы разговаривали с «Нефтехимиком» по Дмитрию Шикину, на наш взгляд, им нужно усиление вратарской позиции, но пока ситуация без изменений», – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
