Агент Бутузова о возможном уходе игрока из «Сибири» на фоне 1+1 в 21 матче: «Мне четко дали понять – обмен не планируется. Никакого недопонимания с Буцаевым нет»

Агент Владимира Бутузова сообщил, что «Сибирь» не готовит обмен игрока.

31-летний форвард Владимир Бутузов набрал только 2 (1+1) очка в 21 матче в текущем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Действительно ли у Бутузова есть недопонимание с Вячеславом Буцаевым, а сам игрок запросил обмен?

– Никакого недопонимания с тренером нет. Тренер ясно дал команде понять, что хочет от хоккеистов. Сказал, что некоторые игроки находятся не в лучшей физической форме.

Могу сказать одно на сто процентов: из разговоров с Владимиром, тренерским штабом и менеджментом «Сибири » мне четко дали понять, что обмена не планируется. Информации о конфликте у меня на данный момент тоже нет, – сообщил Александр Черных .