Агент Бутузова о возможном уходе игрока из «Сибири» на фоне 1+1 в 21 матче: «Мне четко дали понять – обмен не планируется. Никакого недопонимания с Буцаевым нет»
Агент Владимира Бутузова сообщил, что «Сибирь» не готовит обмен игрока.
31-летний форвард Владимир Бутузов набрал только 2 (1+1) очка в 21 матче в текущем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Действительно ли у Бутузова есть недопонимание с Вячеславом Буцаевым, а сам игрок запросил обмен?
– Никакого недопонимания с тренером нет. Тренер ясно дал команде понять, что хочет от хоккеистов. Сказал, что некоторые игроки находятся не в лучшей физической форме.
Могу сказать одно на сто процентов: из разговоров с Владимиром, тренерским штабом и менеджментом «Сибири» мне четко дали понять, что обмена не планируется. Информации о конфликте у меня на данный момент тоже нет, – сообщил Александр Черных.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости