0

Жамнов о победе над «Шанхаем» в день рождения «Спартака»: «Хотелось не разочаровать ветеранов, болельщиков. Праздник удался, но всегда есть моменты, когда можно играть лучше»

Жамнов высказался о победе над «Шанхаем» в день рождения «Спартака».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что команде не хотелось разочаровать болельщиков в день рождения клуба.

В понедельник «Спартак» в гостевом матче обыграл «Шанхай» со счетом 3:1. 22 декабря московскому клубу исполнилось 79 лет.

– Учитывая особый день для клуба, насколько важно было победить?

– В профессии тренера побеждать важно в каждой игре. Ясно, что сейчас такое событие, хотелось не разочаровать ветеранов, болельщиков. Наверное, праздник удался, но всегда есть моменты, когда можно играть намного лучше.

– Удивились поддержке «Спартака»? Почувствовали, что находитесь в Москве?

– У нас здесь три игры. Многие приехали из Москвы, много болельщиков из Петербурга, которые болеют за «Спартак». Чувствовалось, что практически играем дома, – сказал Жамнов. 

«Спартак» о 79-летии: «Чтим великую историю клуба и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
