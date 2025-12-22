  • Спортс
  • «Спартак» о 79-летии: «Чтим великую историю клуба и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!»
«Спартак» о 79-летии: «Чтим великую историю клуба и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!»

«Хоккейному Клубу «Спартак» Москва – 79 лет! Поздравляем нашу большую красно-белую семью с днем рождения любимого клуба!

Чтим великую историю «Спартака» и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!» – говорится в сообщении клуба.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Спартака»
