«Спартак» о 79-летии: «Чтим великую историю клуба и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!»
«Спартак» опубликовал пост о 79-летии клуба.
«Спартак» опубликовал пост в честь 79-летия команды.
«Хоккейному Клубу «Спартак» Москва – 79 лет! Поздравляем нашу большую красно-белую семью с днем рождения любимого клуба!
Чтим великую историю «Спартака» и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!» – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Спартака»
