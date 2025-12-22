Жамнов после 3:1 с «Шанхаем»: «У нас еще много проблем. Если посмотреть 1-й период, начали за здравие, а закончили за упокой. Стали играть в хоккейчик, получили гол в свои ворота»
Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Шанхаем».
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе в матче с «Шанхаем» (3:1).
– Очень удивило, как команда целостно играла в обороне. Следствие замены вратаря?
– Думаю, вратарь дает уверенности. Вам виднее, но в моем понимании у нас еще много проблем в игре. Обольщаться не стоит.
Можно сказать так, что делаем какие-то акценты на обороне. Пока получается не все. Надо отдать должное и вратарю.
– Что поменяли во втором периоде, раз стали результативнее?
– Стали играть. Если посмотреть первый период, начали за здравие, а закончили за упокой. Появилась вальяжность и стали играть в хоккейчик. Увлеклись атакой и получили гол в свои ворота. Но молодцы, что завелись, – сказал Жамнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
