Жамнов после 3:1 с «Шанхаем»: «У нас еще много проблем. Если посмотреть 1-й период, начали за здравие, а закончили за упокой. Стали играть в хоккейчик, получили гол в свои ворота»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над «Шанхаем».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о победе в матче с «Шанхаем » (3:1).

– Очень удивило, как команда целостно играла в обороне. Следствие замены вратаря?

– Думаю, вратарь дает уверенности. Вам виднее, но в моем понимании у нас еще много проблем в игре. Обольщаться не стоит.

Можно сказать так, что делаем какие-то акценты на обороне. Пока получается не все. Надо отдать должное и вратарю.

– Что поменяли во втором периоде, раз стали результативнее?

– Стали играть. Если посмотреть первый период, начали за здравие, а закончили за упокой. Появилась вальяжность и стали играть в хоккейчик. Увлеклись атакой и получили гол в свои ворота. Но молодцы, что завелись, – сказал Жамнов.