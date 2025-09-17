Мостовой о 40-летии Овечкина: «Сердечные поздравления от царя – величайшему. У Саши нет предела – не удивлюсь, если он смотрит на Ягра, играющего в 53 года»

Александр Мостовой поздравил Александра Овечкина с юбилеем.

17 сентября капитану «Вашингтона » исполнилось 40 лет.

«Громадные и сердечные поздравления от царя – величайшему!

В отпуске часто пересекались с Сашей, я принимал участие в его матче. Глядя на Сашу, понял, что у него нет предела. Не удивлюсь, если он смотрит на рекорды Яромира Ягра , который играет в 53 года.

Хочу пожелать ему, чтобы он не останавливался. И мне кажется, он не остановится. У него такая физическая форма, что многим молодым такое не приснится!

Нужно продолжать играть и получать удовольствие», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой .

