Мостовой о 40-летии Овечкина: «Сердечные поздравления от царя – величайшему. У Саши нет предела – не удивлюсь, если он смотрит на Ягра, играющего в 53 года»
Александр Мостовой поздравил Александра Овечкина с юбилеем.
17 сентября капитану «Вашингтона» исполнилось 40 лет.
«Громадные и сердечные поздравления от царя – величайшему!
В отпуске часто пересекались с Сашей, я принимал участие в его матче. Глядя на Сашу, понял, что у него нет предела. Не удивлюсь, если он смотрит на рекорды Яромира Ягра, который играет в 53 года.
Хочу пожелать ему, чтобы он не останавливался. И мне кажется, он не остановится. У него такая физическая форма, что многим молодым такое не приснится!
Нужно продолжать играть и получать удовольствие», – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
