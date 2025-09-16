Игорь Дивеев: «Овечкин – легенда. Как Месси или Роналду в футболе – он в хоккее. В ближайшие лет сто его рекорд никто не побьет, думаю»
– С каким российским спортсменом из другого вида спорта хотели бы провести тренировку?
– С Овечкиным. Это легенда вообще. Как Месси или Роналду в футболе – он в хоккее. Побить рекорд Гретцки – фантастика. Думаю, в ближайшие лет сто никто его не побьет. Просто легенда.
– Какие еще виды спорта производят впечатление?
– В детстве меня поражали прыжки с шестом. Просто смотрел и не понимал: как они это делают? Прыжки в высоту – тоже. Еще керлинг нравится, хотелось бы попробовать, – сказал футболист ЦСКА Игорь Дивеев.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).