Игорь Дивеев: «Овечкин – легенда. Как Месси или Роналду в футболе – он в хоккее. В ближайшие лет сто его рекорд никто не побьет, думаю»

Игорь Дивеев рассказал, что хотел бы провести тренировку с Александром Овечкиным.

– С каким российским спортсменом из другого вида спорта хотели бы провести тренировку?

– С Овечкиным. Это легенда вообще. Как Месси или Роналду в футболе – он в хоккее. Побить рекорд Гретцки – фантастика. Думаю, в ближайшие лет сто никто его не побьет. Просто легенда.

– Какие еще виды спорта производят впечатление?

– В детстве меня поражали прыжки с шестом. Просто смотрел и не понимал: как они это делают? Прыжки в высоту – тоже. Еще керлинг нравится, хотелось бы попробовать, – сказал футболист ЦСКА Игорь Дивеев.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).