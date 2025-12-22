«Адмирал» внес Гуску в список травмированных. Вратарь получил повреждение в матче с «Автомобилистом»
Адам Гуска внесен в список травмированных.
Вратарь «Адмирала» Адам Гуска внесен в список травмированных.
«Адам Гуска внесен в список травмированных. Голкипер «моряков» получил повреждение в матче с «Автомобилистом».
Желаем здоровья и скорейшего возвращения на лед!» – говорится в сообщении «Адмирала».
В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел 30 игр и одержал 10 побед при коэффициенте надежности 2,56 и 90,7% отраженных бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
