Холлоуэлл об обмене в ЦСКА: «Обрадовался новости. Когда узнаешь о переходе в такую организацию, это положительно сказывается на сезоне и карьере в целом»

Мак Холлоуэлл высказался об обмене в ЦСКА из «Лады».

Защитник ЦСКА Мак Холлоуэлл высказался о своем обмене в московский клуб.

Канадец перешел в ЦСКА в результате обмена из «Лады» 15 декабря.

– Как узнали об обмене и какой была ваша первая реакция?

– Я был дома со своей девушкой, улетал в паузу, и мне об этом сообщил агент. Обрадовался такой новости. Когда ты узнаешь о переходе в такую организацию, как ЦСКА, то это положительно сказывается на сезоне и карьере в целом. Рад быть здесь, хочу помогать команде побеждать.

Игорь Никитин хотел с вами поработать еще в «Локомотиве», это правда? Успели уже с ним пообщаться?

– Я подписал соглашение с «Локомотивом», когда Никитин еще являлся его главным тренером. Пока обстоятельного разговора у нас не было. Но я рад быть здесь, быть частью этой команды.

– Есть ли игроки, с которыми уже были знакомы до перехода в ЦСКА?

– Я играл против Саморукова, Охотюка в Северной Америке. Каждый раз, когда приходишь в новую команду, ребята хорошо относятся, так что быстро находишь общий язык, – сказал Холлоуэлл.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМак Холлоуэлл
logoИгорь Никитин
переходы
logoЦСКА
logoСпорт-Экспресс
logoЛада
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
