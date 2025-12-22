Роман Ротенберг: «Сурин обладает огромным талантом. Уверен, что могу помочь Егору в развитии, он очень нужен сборной России»

Роман Ротенберг поделился мнением о форварде Егоре Сурине.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поделился мнением о нападающем сборной и «Локомотива » Егоре Сурине .

– Егор Сурин в Новосибирске весь турнир мечтал записать с вами кружок в Телеграм. Как вам этот форвард?

– Посмотрите – все, кто были в сборной России в Новосибирске, очень ярко вернулись в свои клубы КХЛ . Много забивают, играют ярко. Это значит, что мы с ребятами в сборной не только работаем, но и восстанавливаем их, тренируем. Даем правильные инструменты, чтобы они развивались.

Егор Сурин обладает огромным талантом. У него есть здоровье, физика, он креативный и очень интересный игрок. Я горжусь тем, что мне удалось с ним поработать. Все ребята у нас замечательные!

Мы с Суриным очень быстро нашли общий язык. Мы отлично понимаем друг друга даже молча. Я уверен в том, что могу помочь Егору в его развитии. Он очень нужен сборной России. Он очень сильный игрок, – сказал Ротенберг.