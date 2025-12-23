Каменский о безголевой серии Овечкина: «Александр же не робот, он не может постоянно забивать. «Вашингтон» немного настиг спад, это тоже играет роль»
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не забил в 8 играх подряд.
«Он же не может постоянно забивать. Во-первых, команду немного настиг спад, это тоже играет свою роль. Во-вторых, Овечкин же не робот, сезон длинный, много игр. Я уверен, что ничего страшного нет.
Александр уже забил все, что можно, он первый по голам, и все будет хорошо. А к плей-офф «Вашингтон» подойдет в форме, главное – из этого спада побыстрее выйти», – сказал Каменский.
