Монтур выбыл на 4 недели. Защитник «Сиэтла» перенес операцию на руке
Защитник Брэндон Монтур выбыл на четыре недели.
Защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур выбыл на четыре недели.
Игрок перенес операцию на руке. Защитник уже пропустил 2 матча из-за травмы.
В этом сезоне он набрал 16 (6+10) очков в 27 играх при среднем игровом времени 21:56 (2-й показатель в «Сиэтле»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости