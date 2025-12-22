Монтур выбыл на 4 недели. Защитник «Сиэтла» перенес операцию на руке

Защитник Брэндон Монтур выбыл на четыре недели.

Защитник «Сиэтла » Брэндон Монтур выбыл на четыре недели.

Игрок перенес операцию на руке. Защитник уже пропустил 2 матча из-за травмы.

В этом сезоне он набрал 16 (6+10) очков в 27 играх при среднем игровом времени 21:56 (2-й показатель в «Сиэтле»).