Макдэвид с 5+5 в 4 играх – 1-я звезда недели в НХЛ, Улльмарк с 3 победами при 94,3% сэйвов – 2-я, Веренски с 5+2 в 3 матчах – 3-я
Коннор Макдэвид стал 1-й звездой недели в НХЛ.
В НХЛ подвели итоги минувшей игровой недели.
Третья звезда – защитник «Коламбуса» Зак Веренски, отметившийся 7 (5+2) очками в 3 играх.
Вторая звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, одержавший 3 победы в 3 матчах при коэффициенте надежности 1,32 и 94,3% отраженных бросков. В его активе также 1 шатаут.
Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 10 (5+5) баллов в 4 матчах недели.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
