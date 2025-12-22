Галлан об 1:3 от «Спартака»: «Разочарован результатом. Мы в целом неплохо играем, но каждый раз что-то идет не так. Надо находить способы забивать больше голов»

Галлан об 1:3 от «Спартака»: разочарован игрой и результатом.

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан прокомментировал поражение в матче против «Спартака» (1:3).

«Я разочарован игрой и результатом. Мы начали неплохо, повели в счете, здорово играли первые минуты второго периода, но затем пропустили три гола подряд.

Мы неплохо играем в целом, но каждый раз что-то идет не так. Со СКА сильно провели первые два периода, прошлый матч был так себе, но в этот раз у нас были моменты, мы могли повести 2:0. Надо находить способы забивать больше голов, забрасывать вторую шайбу», – сказал Галлан.

«Шанхай» проиграл 8 из 9 последних матчей – сегодня 1:3 от «Спартака». Команда Галлана идет 9-й на Западе