Александр Овечкин: «Федоров был потрясающим товарищем по команде. Он помог мне улучшить мою игру и вырасти как человеку»

Александр Овечкин рассказал, как познакомился с Сергеем Федоровым.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин поделился мнением о Сергее Федорове .

– Когда ты ребенок и слышишь о «Детройте », о Федорове, Ларионове , Козлове, Фетисове, Константинове, тебе хочется стать хоккеистом.

Конечно, тогда у нас было не так много видеозаписей с их игрой. Но, очевидно, были газеты, которые почти каждый день писали о «Русской пятерке».

Мне посчастливилось познакомиться и поиграть с Федоровым. Он был потрясающим товарищем по команде и, очевидно, одним из лучших хоккеистов, с которыми я играл.

– Ты помнишь, как ты впервые встретил Сергея?

– Когда его обменяли в «Вашингтон». Когда ты еще молодой, когда играешь против него, ты как бы дрожишь, переживаешь, стоит ли ему что-то сказать или нет?

А когда его обменяли в «Вашингтон», у нас сразу же возникла отличная связь. Он помог мне улучшить мою игру и вырасти как человеку. Он был лидером на льду и вне его, – сказал Овечкин.