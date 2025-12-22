«Шанхай» проиграл 8 из 9 последних матчей – сегодня 1:3 от «Спартака». Команда Галлана идет 9-й на Западе
«Шанхай» проиграл 8 из 9 последних матчей в КХЛ.
«Шанхай» уступил «Спартаку» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Жерара Галлана проиграла 8 из 9 последних матчей
На данный момент «Шанхай» занимает 9-е место в таблице Запада с 36 очками в 36 играх.
«Спартак» идет 6-м на Западе с 44 баллами в 38 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости