«Шанхай» проиграл 8 из 9 последних матчей – сегодня 1:3 от «Спартака». Команда Галлана идет 9-й на Западе

«Шанхай» проиграл 8 из 9 последних матчей в КХЛ.

«Шанхай» уступил «Спартаку » (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Жерара Галлана проиграла 8 из 9 последних матчей

На данный момент «Шанхай » занимает 9-е место в таблице Запада с 36 очками в 36 играх.

«Спартак» идет 6-м на Западе с 44 баллами в 38 играх.