Гамзин о матче с «Динамо»: «Думал, что будет бойня, но получилось какое-то затишье. Тяжело, когда до тебя не доезжают соперники, теряешь фокус, тонус мышц, окисляешься»
Дмитрий Гамзин высказался о матче ЦСКА против «Динамо».
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин высказался о матче против московского «Динамо» (0:1 Б).
Гамзин отбил 13 бросков за три периода и овертайм
– Как вам игра против «Динамо», учитывая, что соперник нанес всего 13 бросков в створ за три периода и овертайм?
– Да вроде нормально. Тяжело, когда до тебя не доезжают соперники, теряешь фокус, тонус мышц, окисляешься.
Думал, что будет бойня, но получилось какое-то затишье. Ожидал результативную игру.
– Но в овертайме «Динамо» прям обрушилось на ваши ворота, нанесли бросков почти столько же, чем за три периода.
– Силы у меня были. Я все равно двигался во время игры, чтобы держать тонус. Хорошо, что не потерял концентрацию, – сказал Гамзин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
