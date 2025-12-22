Гамзин о матче с «Динамо»: «Думал, что будет бойня, но получилось какое-то затишье. Тяжело, когда до тебя не доезжают соперники, теряешь фокус, тонус мышц, окисляешься»

Дмитрий Гамзин высказался о матче ЦСКА против «Динамо».

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин высказался о матче против московского «Динамо » (0:1 Б).

Гамзин отбил 13 бросков за три периода и овертайм

– Как вам игра против «Динамо», учитывая, что соперник нанес всего 13 бросков в створ за три периода и овертайм?

– Да вроде нормально. Тяжело, когда до тебя не доезжают соперники, теряешь фокус, тонус мышц, окисляешься.

Думал, что будет бойня, но получилось какое-то затишье. Ожидал результативную игру.

– Но в овертайме «Динамо» прям обрушилось на ваши ворота, нанесли бросков почти столько же, чем за три периода.

– Силы у меня были. Я все равно двигался во время игры, чтобы держать тонус. Хорошо, что не потерял концентрацию, – сказал Гамзин.