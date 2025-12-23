Разин – игрокам в раздевалке после 4:3 с «Нефтехимиком»: «Нельзя так говно возить практически всю игру. Настроиться на все матчи нельзя, но получайте удовольствие от хоккея»
Андрей Разин раскритиковал игру «Металлурга».
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (4:3 Б) в раздевалке раскритиковал игру команды.
«Ребят, я понимаю что у нас 68 игр и нельзя настроиться на все игры, но получайте удовольствие от хоккея. Нельзя так выходить и говно возить, как мы возили практически всю игру.
И вы ошибаетесь, и мы ошибаемся тоже иногда своими решениями. Вы на своем месте, мы – на своем, поэтому давайте понимать друг друга, с понимаем относиться.
Мы стараемся к вам с понимаем относиться, и вы все решения, пожалуйста, принимайте, какие они есть, какими бы они ни были», – сказал Разин команде в раздевалке.
