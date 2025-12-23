Разин – игрокам в раздевалке после 4:3 с «Нефтехимиком»: «Нельзя так говно возить практически всю игру. Настроиться на все матчи нельзя, но получайте удовольствие от хоккея»

Андрей Разин раскритиковал игру «Металлурга».

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком » (4:3 Б) в раздевалке раскритиковал игру команды.

«Ребят, я понимаю что у нас 68 игр и нельзя настроиться на все игры, но получайте удовольствие от хоккея. Нельзя так выходить и говно возить, как мы возили практически всю игру.

И вы ошибаетесь, и мы ошибаемся тоже иногда своими решениями. Вы на своем месте, мы – на своем, поэтому давайте понимать друг друга, с понимаем относиться.

Мы стараемся к вам с понимаем относиться, и вы все решения, пожалуйста, принимайте, какие они есть, какими бы они ни были», – сказал Разин команде в раздевалке.