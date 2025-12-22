  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карлсон сделал 590-ю передачу и вышел на чистое 5-е место в истории НХЛ среди американских защитников
Карлсон сделал 590-ю передачу и вышел на чистое 5-е место в истории НХЛ среди американских защитников

Джон Карлсон сделал 590-ю передачу в регулярках НХЛ.

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон сделал 590-ю передачу в НХЛ.

Он отличился в матче против «Детройта» (2:3 ОТ).

Теперь на счету Карлсона 590 ассистов в 1120 играх в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Он превзошел достижение Райана Сутера (589 передач) и вышел на чистое 5-е место по ассистам в истории НХЛ среди защитников, родившихся в США.

4-е место занимает Гэри Сутер (641), 3-е – Крис Челиос (763), 2-е – Брайан Лич (781). Рекордсмен – Фил Хаусли (894).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
