«Металлург» выиграл 5 из 6 последних матчей – сегодня 4:3 с «Нефтехимиком» по буллитам. Команда Разина идет 1-й в КХЛ
«Металлург» одержал 5-ю победу в 6 последних матчах КХЛ.
«Металлург» обыграл «Нефтехимик» (4:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина выиграла 5 из 6 последних матчей.
Решающий буллит в игре с «Нефтехимиком» забросил Руслан Исхаков.
«Металлург» занимает 1-е место в таблицах Востока и КХЛ с 59 очками в 37 играх.
«Нефтехимик» идет на 5-м месте в таблице Востока с 38 баллами в 38 матчах. Это поражение стало для клуба 4-м подряд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
